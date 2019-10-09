بخطوات بسيطة ومهمة.. احمي طفلك من العدوى في المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

في ظل التقلبات الجوية لفصل الخريف والتفاوت في درجات الحرارة ارتفاعًا وانخفاضًا، قد يُصاب البعض منا بأي عدوى، وتزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، فنقدم لكم طرق حماية الأطفال في المدرس من حدوث العدوى.

ويرجع سبب انتقال العدوى من تلميذ لآخر بشكل سريع لضعف جهاز المناعة، بجانب العادات الخاطئة التي يتبعها بعض الأطفال، وفق ما قال الدكتور باسم مشالي أخصائي أمراض الصدر ومكافحة العدوي لـ"الخليج 365".

وقدّم "مشالي" خلال النقاط التالية نصائح مهمة لتوعية وحماية الأطفال من الإصابة بأي عدوى خلال فترة تواجدهم بالمدرسة.

1- بعض العدوى تحدث عن طريق التنفس، أو بشكل أدق عندما يسعل الشخص المصاب بالعدوى أو يعطس، ينتشر الرذاذ الحامل للفيروسات في الهواء، فيستنشق الأشخاص شديدي التقارب هذا الهواء المعدي، لذا على الطفل الابتعاد عن زملائه المرضى قدر الإمكان، وتغطية الأفواه والأنف بمنديل عند السعال، أو العطس في منطقه الكوع، وتجنَّبْ لمس أو فرك عينيك أو أنفك أو فمك، إنْ أمكن.

2- غسل الأيدي بانتظام وبطريقة معينة خاصة بعد قضاء الحاجة، مستخدمًا المطهِّرات الكحولية على يديك في حالة عدم توافر الماء والصابون.

Advertisements

3- كما يمكن للفيروس الانتشار عن طريق الأيدي الملوّثة به (بالتلامس). فمن الضروري على كل طفل سنه تجاوز الـ6 سنوات أن يكون معه زجاجة جيل مطهر أو مناديل مبللة مطهرة لليدين بجانب المناديل الورقية.

4- على الطفل أن يخصص له أدواته المدرسية من أقلام وممحاة وكشاكيل وغيرها، وبالتالي يقل خطر انتقال العدوى له عن طريق استخدام أدوات زملائه.

5- تنتقل العدوى أيضًا عن طريق الطعام يؤدي بعضها لنزلات معوية، لذا على الطفل تجنب شراء أي أطعمة غير مُعدة بالمنزل ويمتنع عن تناول أطعمة زملائه، والابتعاد عن عادة وضع الفم في صنبور المياه عند الشرب، واصطحاب زجاجة مياه خاصة.

6- الحرص على تناول الكثير من السوائل، خصوصًا العصائر الطبيعية التي تحتوي على فيتامين C مثل الليمون والبرتقال لأنها تساعد على تحسين المناعة، و تناول الأطعمة الصحية والفاكهة الغنية بالعناصر الغذائية ومنها الجوافة والبرتقال.

7- قد تنتقل العدوى أيضًا أثناء قضاء الحاجة، لذا على الأم أن تعود طفلها وهو في المدرسة على استخدام الـ toilet seat لتجنب ملامسة المرحاض، وهو يُعد غطاء بلاستيكي لقاعدة المرحاض، ويتوفر في أشهر الصيدليات، وقد يتراوح ثمن العبوة الواحدة من 5 جنيهات إلى 20 جنيهًا .