جاذبية بيلا حديد باللون الأحمر في عيدها الـ 23

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - تُعتبر "بيلا حديد" Bella Hadid اليوم واحدة من أكثر النجمات العالميات شهرة، كما واحدة من أكثر عارضات الأزياء نجاحًا، وقد نالت هذه الشهرة بسرعة كبيرة، وذلك بسبب جمال ملامحها، وقوامها الممشوق، إضافة إلى اطلالاتها الرائعة التي تعتمدها في الموضة، والتي جعلت منها أيقونة من أيقونات الموضة في عصرنا الحالي، واليوم تحتفل بيلا في عيد ميلادها الـ 23، وبهذه المناسبة جمعنا بالصور أجمل اطلالاتها التي تألقت بها خلال السنوات الماضية باللون الأحمر، والذي على ما يبدو من ألوانها المفضلة، حيث إنه يُبرز جمالها الطبيعي وجاذبيتها، شاهدي الصور واختاري اطلالتكِ المفضلة لها بهذا اللون.

تنسيق شبابي باللون الأحمر اعتمدته بيلا حديد:

جمبسوت أحمر اختارته بيلا حديد لاطلالة صباحية

شاهدنا بيلا حديد Bella Hadid في أحد المشاوير الصباحية، وقد اعتمدت لوك شبابيًّا وعصريًّا باللون الأحمر، حيث اختارت جمبسوت أنيقًا من هذا اللون بقصة مستوحاة من السبعينيات، وقد نسقت معه شنطة يد أنيقة، وحذاء كاحل بكعب عالٍ باللون الأبيض، وزينت اللوك بعقد ذهبي ناعم.

اطلالة رومانسية بالأحمر تألقت بها بيلا حديد:

اطلالة رومانسية في فستان أحمر من ديور تألقت بها بيلا حديد

لاحظنا أنّ اللون الأحمر من الدرجات المفضلة بالنسبة لـ بيلا، وكثيرًا ما تختاره في مختلف المناسبات، مثل هذه المناسبة التي تألقت بها بأسلوب أنثوي رومانسي، وقد اختارت فستان ماكسي من التول باللون الأحمر من "ديور" Dior بقصة الكورسيه، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من اللون نفسه، وشنطة يد صغيرة من الجلد، وزينت الاطلالة بمجوهرات ماسية فاخرة.

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بيلا حديد في فستان أحمر من كافالي:

بيلا حديد مشرقة باللون الأحمر في فستان من كافالي

عادة لا يفضل اختيار اللون الأحمر للاطلالات على السجادة الحمراء، حتى لا يحدث تضارب، لكنّ بيلا حديد Bella Hadid كثيرًا ما تتألق وتعتمد هذا اللون لمختلف المناسبات والمهرجانات، مثل هذه الاطلالة الجذابة التي اختارتها في مهرجان كان في فستان من روبرتو كافالي Roberto Cavalli بقصة الكتف الواحدة، مع فتحة على الساق، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ برونزي ومجوهرات ماسية أنيقة.

في عيد ميلاد بيلا حديد Bella Hadid الـ 23 شاهدي أجمل اطلالاتها التي اعتمدتها باللون الأحمر في مختلف المناسبات وعلى السجادة الحمراء، واختاري الاطلالة الأجمل والأكثر تميزًا برأيِك.