إطلالات جريئة اعتمدتها دنيا سمير غانم مؤخرًا منها الأنيق ومنها المبهرج!

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - دنيا سمير غانم، تُعتبر من أكثر النجمات المحبوبات في الوطن العربي، وذلك بسبب شخصيتها القريبة من الناس، وأدوارها الظريفة ذات الطابع الكوميدي، التي تقدمها وحدها أو برفقة شقيقتها إيمي سمير غانم، ومؤخرًا لاحظنا أنها أصبحت تهتم كثيرًا بالموضة، وتحاول تنسيق اطلالات عصرية ولافتة، حتى أنها استعانت بمنسقة ملابس لمساعدتها بهذه المهمة، لكنّ النتيجة لم تكن موفقة دائمًا، حيث شاهدناها أحيانًا في اطلالات أنيقة، وأحيانًا رصدنا لها اطلالات مبهرجة ومبالغًا بها، وإليكِ التفاصيل.



دنيا سمير غانم في فستان قصير براق

فستان ذهبي براق اختاره دنيا سمير



سنبدأ أولًا بالاطلالات الموفقة، ومنها هذا اللوك العصري ذو الطابع الجريء الذي اعتمدته دنيا سمير مؤخرًا، وكان عبارة عن فستان قصير من الترتر البراق باللونين الأسود والأزرق، قصته مواكبة للموضة وقد ناسبتها وناسبت قوامها، ولا سيما مع الحزام على الخصر، وقد اعتمدت مع اللوك حذاءً من البلاستيك الشفاف، كان يفضل لو أنها استبدلته بحذاء باللون الأسود لكان بدا اللوك أكثر أناقة.





فستان بكتف واحدة من إيلي صعب اختارته دنيا سمير

دنيا سمير غانم في فستان من ايلي صعب





اطلالة ثانية موفقة شاهدنا فيها دنيا سمير غانم مؤخرًا، كانت عبارة عن فستان ميتالك باللون الأزرق اختارته من إيلي صعب Elie Saab بقماش البليسيه الرائج هذا الموسم، وبقصة الكتف الواحدة التي ناسبتها، وقد نسقت معه شنطة يد من الجلد الفضي من ديور Dior، لكنّ هذا الفستان كانت قد سبقتها إليه نجمات عربيات وعالميات، وكنا نفضل أن نشاهدها في تصميم جديد.





اطلالة غير موفقة من فيرساتشي اعتمدتها دنيا سمير

اطلالة غير موفقة من فيرساتشي نسقتها دنيا سمير





أزياء فيرساتشي Versace رائجة جدًّا هذا الموسم، وكنا قد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العربيات والعالميات، وقد اعتمدنها مؤخرًا في اطلالاتهن، ومنهنّ دنيا سمير غانم التي لم تكن موفقة أبدًا في خيارها، وقد اعتمدت لوك مبهرجًا لم تحسن تنسيقه، كان عبارة عن تنورة ماكسي معرّقة مع تيشرت مزينة باسم الدار، والزخارف أيضًا، وكان يجب عليها استبدال التنورة أو التوب بتصميمات بلون واحد كالأسود مثلًا.



دنيا سمير غانم تدخل عالم الموضة من أوسع أبوابه، وتختار اطلالات جريئة ولافتة، منها الأنيق ومنها المبهرج، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بأناقتها العصرية مؤخرًا.