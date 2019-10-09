استوحي إطلالاتك العملية بالبدلة الثلاثية من أحدث عروض الأزياء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - أصبحت البدلة النسائية قطعة أساسية في خزانة أي امرأة عصرية، لاسيما بعد أن قدمت الموضة موديلات كاجوال تناسب الإطلالات اليومية.

بدلات آخرموضة بحسب شكل الجسم مناسبة لفصل الخريف





بعد موديلات البدلة أحادية اللون، أو المونوكروم، التي تربعت على عرش الموضة لعدة أعوام، قدمت كبريات دور الأزياء ضمن تشكيلات صيف وربيع 2020 نمط جديد لتصميم البدلة من خلال إضافة قطعة الصدرية التي كانت قطعة أساسية في البدلات الرجالية.

بدلات نسائية



قدمت دور أزياء فاخرة مثل بربري Burberry، مارك جاكوبس Marc Jacobs، ولويس فويتون Louis Vuitton، وغيرهم، بدلات من ثلاث قطع مكونة سترات بأزرار مقرونة بصدرية و بنطلون أو شورت طويل.

تختلف البدلات التي ظهرت على ممشى العروض عن النمط السائد حاليا والمميز بتصاميم فضفاضة، بدلاً من ذلك تتجه نحو تصاميم محبوكة قطع أكثر دقة مع خطوط أكثر نعومة وخياطة أكثر حدة.



إليكِ أجمل تصاميم البدلات النسائية

بدلات نسائية

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قدم دار الأزياء الإيطالية الراقية بربري Burberry مجموعة من البدلات الثلاثية المزودة بصدرية، باللون البيج، جاءت البدلات على عارضات محجبات وأخريات بدون حجاب للتأكيد على أن البدلة الثلاثية مناسبة لجميع النساء بمختلف الثقافات.



أما دار أزياء ماكس Max Mara مزجت بعض التفاصيل العصرية مثل الشورت الطويل والصدرية المزودة بجيوب، كذلك جاءت السترات فضفاضة أكثر. اللافت أن الألوان الترابية خاصة البيج.



لويس فويتون يقدم البدلة النسائية بطبعات مختلفة

بدلات نسائية



في حين كان النمط السائد بين البدلات النسائية التي قدمت على ممشى العروض لتشكيلات ربيع وصيف، هو اللون الموحد، قدمت دار الأزياء الراقية "لويس فويتون" Louis Vuitton بدلات مكونة من ثلاث قطع بطبعات مختلفة، ولا شك أنها نمط جريء يميز إطلالة أي امرأة عصرية.



أما دار أزياء مارك جاكوبس Marc Jacobs ذهبت إلى نمط أكثر بهجة من خلال تقديم بدلات نسائية مكون من ثلاث قطع بألوان مستوحاه من الربيع مثل الأصفر واللافندر.



شاهدي بالصور مجموعة من أجمل البدلات الثلاثية المتوقع رواجها خلال الموسم المقبل:

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