ترند Street Style لربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - ترند ربيع وصيف 2020 كان بارزاً في أسابيع الموضة الشهر الماضي على أجساد مدوّنات الموضة والفاشينيستا بلباسStreet Style ، كما ظهر على منصات عروض خريف 2019... من كل أسبوع عرضنا لكِ الخليج 365 آخر ترند واتجاه للموضة. من ميلانو اخترنا الفخامة والتي لا تجرؤ أي مدينة أخرى على تحديّها بدءًا من ميسوني صاحب المجموعة الدافئة وحتى خيّاط برادا الاستثنائي، إلى جيل ساندر فبوتيغا فينيتا بالشورتات الجلدية، وأناقة برادا مع البنطال الواسع، والأكمام غير التقليدية، والكتفين العريضين، والأشكال النابضة بالحياة. أسبوع لندن قدم مجموعة كبيرة واتجاهات جديدة يمكن ارتداءها في ربيع 2020 .من باريس وقع اختيارنا على فساتين سهرة وفساتين خطوبة، والجمسبوت والسراويل والسترات الكلاسيكية والفساتين الناعمة مع الكتفين المنسدلتين أوالكميّن المنتفخين المنفصلين.

من ما سبق إليكِ أهم اتجاهات ربيع وصيف 2019:

التنورة بطول الركبة تعود إلى الواجهة بعد سنوات لتصبح موضة الموسم الجديدة غالباً مع بلوزات بربطات عنق وبلايزر مع بوط عال.

_مدارج خريف 2019 انغمرت باللون البيج والأبيض والجملي من الرأس إلى الحذاء. ترند ظهرت في الجمبسوت والفساتين والترنش. إلى البيج، ظهرت الألوان الفاقعة كالفوشيا والبرتقالي والأحمر والأصفر.

_ ستايل السبعينات والثمانينات من الأحذية الضخمة بألوان فاقعة.

_الفساتين التول الواسعة مع البوط ذات الساق القصير أو السنيكرز.

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_ الشورت الجلد الذي يمكن أن تستفيدي منه في المناسبات الرسمية والعادية.

_الأحذية المنقطة

_ الأحذية المزخرفة هي اختياراتنا المفضلة، بدءًا من الرسوم المستوحاة من الطراز القديم والكريستالي إلى المطبوعات المرقطة.

موديلات جمبسوت من اسبوع الموضة للازياء الراقية خريف

2019

الفاشينيستا العربيات في ستريت ستايل في أسبوع الموضة