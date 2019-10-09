صيحات خارجة عن المألوف من أسبوع الموضة في باريس

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - خلال أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2020، أطلقت بعض الدور العالمية صيحات مكياج وتسريحات شعر غريبة وخارجة عن المألوف، قد لا تتجرأ المرأة على تجربتها، إلا أنها أتت بأسلوب متقن لفت الأنظار إليها واستحقت أن نتوقف عندها. لذلك، جمعنا لك في ما يلي، مجموعة من أغرب صيحات الشعر والمكياج التي ظهرت في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2020 Paris Fashion Week.
Noir Kei Ninomiya
بالنسبة الى دار Noir Kei Ninomiya، فقد تمحورت عروضها خلال أسبوع الموضة الباريسي حول الإبداع والعودة الى الجذور، حيث أطلقت صيحات مكياج وشعر غريبة وذات أشكال غير معهودة، فبدلاً من تسريحات الشعر التقليدية والنموذجية، ابتكرت أغطية رأس مصنوعة من أوراق النباتات. كذلك، اعتمدت مكياج عيون أبيض يرتكز على ظلال العيون البيضاء الممتدة على طول خط الرمش العلوي وصولاً الى خارج العين، مع اعتماد المكياج الطبيعي للبشرة والشفاه.
Guy Laroche
أما دار Guy Laroche، فقد استوحت من الستينات أغرب أساليب المكياج، في مقدمها مكياج العيون الدخاني القوي جداً، الذي يغطي كامل منطقة العين وصولاً الى حدود الحاجبين، والذي يمزج بين الظلال البنية والسوداء والبنفسجية. في المقابل، اعتمدت قصة الشعر الأمامية الدائرية، مع الشعر المالس المعكوف عند الأطراف.
Dries Van Noten
للمرة الأولى، تتعاون دار Dries Van Noten مع كريستيان لاكروا، وكانت النتيجة تسريحات شعر عبارة عن مزيج مذهل من المطبوعات الزهرية والألوان الحيوية، حيث أدخلت الى تسريحات البيكسي العفوية خصلاً ملونة مصنوعة من ريش النعام. في المقابل، استوحت المكياج من فيلم الخيال العلمي Blade Runner، حيث اعتمدت أحمر الشفاه المعدني الثقيل وظلال العيون التي امتدت طولياً على كامل منطقة العين مروراً بالأنف.
Manish Arora
عرض دار Manish Arora خلال أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2020، كان مليئاً بصيحات متنوعة وخارجة عن المألوف في عالم المكياج والشعر، جعلت وجوه العارضات لوحات فنية مزينة بأجنحة الفراشاة المزخرفة ذات الألوان القوية، والرموش المصنوعة من الأوراق المعدنية الذهبية الشبيهة بالمروحة. واعتمدت في المقابل، تسريحات شعر متعددة، من أبرزها تسريحة الشعر الجانبي المجعد، وتسريحة الكعكة المزينة بأكسسوارات ملونة ضخمة.
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