الممثلة البحرينية أميرة محمد لـ"الخليج 365": أملك أكثر من 70 شنطة يد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - تظهر الممثلة البحرينية أميرة محمد دائماً بإطلالات لافتة تواكب فيها عالم الموضة والأزياء المتنوعة كما تراعي انتقاء ما يتناسب مع جسدها. وفي مقابلة لها مع "الخليج 365"، كشفت لنا محمد عن بعض أسرار أناقتها والملابس المفضلة لديها، والعطر الأقرب الى قلبها.

تابعوا المقابلة للتعرف الى أسرار أناقة أميرة محمد:



ما لا تستغني عنه أميرة محمد في خزانتها الممثلة البحرينية أميرة محمد:

أميرة محمد

* لاحظنا أنكِ تقومين بجلسات تصوير مبالغ فيها في الآونة الأخيرة، فهل قررتِ اللحاق بركب الفاشينيستا؟

- الناس يعرفونني كممثلة، ولا يعرفون الجانب الآخر من حياتي الشخصية. لذلك تجدني أتواصل مع جمهوري دائمًا من خلال مواقع " السوشيال ميديا"، لكي أطلَّ عليهم بعفوية مفرطة، ونستعرض سويًّا كل ما يتعلق الموضة والأزياء، علمًا بأنني لست مهووسة بجلسات التصوير، بل إنّ الأمر لا يتعدّى حدود المعقول.



*ماذا تفعلين بأزيائكِ القديمة، أو تلك التي اشتريتِها العام الماضي؟

- في السابق كنت أحتفظ بفساتيني لسنوات طويلة. إلى حد أنّ البعض منها ظلّ في خزانتي لعشرة أعوام تقريبًا. أما الآن فأنا أهدي بعض فساتيني لصديقاتي وأخواتي، وبعضها الآخر يذهب إلى الجمعيات الخيرية.



* ماهي الأشياء التي لا تستغنين عنها في خزانتِك؟

- كل شيء في خزانتي هو عزيز عليّ، لكن لشنط اليد نصيب الأسد من الشغف بالنسبة إليّ، ولا يمكنني الاستغناء عنها كليًّا.



أميرة محمد: هذا هو عطري المفضّل

أميرة محمد



*عطركِ المفضل الذي لا يفارقكِ؟

- عطر " نوينغ" من ماركة " إستي لودر". وبالرغم من أنه من العطور الشتوية الثقيلة، إلا أنني أفضّل استخدامه حتى في فصل الصيف.



* ما هي القطع التي اشتريتِها في آخر جولة تسوق؟

- في الشهر الماضي قمت بشراء ساعتين، الأمر الذي أدى إلى خلل في الميزانية.

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أميرة محمد: أملك أكثر من 100 حذاء

أميرة محمد



كم شنطة يد تملكين؟

- لديّ قرابة 70 شنطة يد.



كم حذاء في خزانتِك؟

- أكثر من مئة حذاء.

*أغلى قطعة مجوهرات عندكِ؟

- كل قطع المجوهرات التي أمتلكها ثمينة، ويصعب عليّ تحديد تحديد قيمتها المادية.



* ماركة تفضلينها ومصمم أزياء؟

- لا توجد ماركة بعينها مفضلة لديّ، لكن بالنسبة للملابس فأنا أفضل ماركة "دولتشي أند غابانا".



* كيف تصفين الستايل الخاص بكِ؟

- أنا لست من الناس الذي يلهثون وراء "الهبّات" والموضة، ولكنني أحب ارتداء ما يناسب جسمي ويناسب مجتمعي في الوقت نفسه.



*أيّ نجمة تلفتكِ باطلالاتها ؟

- من الفنانات: تلفتني كل من أمل العوضي وبثينة الرئيسي. ومن الفاشينيستات: أحب اطلالات فوز الفهد وعهود العنزي.



* ألوانكِ المفضلة في الأزياء؟

- لاشك أنه اللون الأسود، ملك الألوان.

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