أحدث أكسسورات شعر خريف 2019 من منصات العروض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - أكسسوارات الشعر الخاصة بخريف 2019 وشتاء 2020، لا يمكن اختصارها في مجال واحد او اسلوب معين، إذ انها متنوعة وتلبي أذوق مختلفة. كما ان المؤكد ان انوثة المرأة واطلالتها في حاجة من وقت الى آخر، الى هذا النوع من الاكسسوارات التي تمنح الاطلالة عموماً لمسة مميزة فتضفي عليها مزيدا من الجاذبية الآسرة، وتنفض عنها غبار الملل.



سواء كنتِ تستعدين للمشاركة في حفلة خطوبة او زفاف أو ترغبين في تلبية دعوة مميزة للمشاركة في مأدبة غداء او عشاء، في هذا التقرير ستجدين أفكار جديدة ومتنوعة، تغني خياراتكِ في خريف وشتاء 2019 و2020.



القبعات: عادت من الباب العريض، إذ على ما يبدو ان العديد من دور الازياء متفقة على إعادة ذاك العصر الذهبي للقبعة. دور راقية من "شانيل" الى "لويفي" و"بالمان" وسواها الكثير، قدمت ترجماتها الخاصة للقبعة التي زيّنت رؤوس العارضات على المنصات العالمية.

القبعات



الازهار: مرادفة لأنوثة المرأة، اذ انها تضفي على الاطلالة عنصر الرومانسية. كما تحيط السيدة بالكثير من النعومة والاشراق. سواء كنت امرأة حالمة او جريئة، تصاميم الازهار ليست حكرا على شخصية واحدة. يكفي ان تتبني الالوان والاحجام التي تتناسب مع شكل وجهك ولون بشرتك وملابسك. اطلالات من "دولشيه اند غابانا" تبدو وكأنها تكريم للفنانة فريدا كاهلو.

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الازهار



الشرائط والأشكال المعدنية: بما ان المخيلة لا تنضب، يكفي ان تنظري الى الخيارات المتنوعة من القطع المعدنية المزخرفة التي زُرِعَت بين خصلات شعر العارضات في عروض كل من "جيفنشي" و"اوسكار دي لا رينتا" و"دولشيه اند غابانا"...

الشرائط والأشكال المعدنية



السلاسل: موضة الميتاليك تحقق عودة قوية في هذا الموسم. رأينا الميتاليك في موضة مناكير الاظافر. كذلك نراها حاليا على صعيد اكسسوارات الشعر. نموذج رائع من دار"بالمان" لسلاسل معدنية تم تنسيقها مع تسريحة بسيطة للشعر الاملس. اما النتيجة فآسرة!

السلاسل

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