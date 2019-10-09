عطور اللافندر... خيار مفضل للفرنسيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - عطر الخزامى أو عطر اللافندر، يبقى من العطور الايقونية بالنسبة الى السيدة الفرنسية الباحثة دوما عما يعكس ذوقها الرفيع والمميز في كل ما يطاول تفاصيل اطلالتها. صحيح ان عطر اللافندر هو من بين العطور التي تستخدمها الفرنسيات في موسمي الربيع والصيف، بحثا عن جرعة من الانتعاش وعن نغمات تعكس النظافة. إنما خريف الدول العربية، يوازي الصيف الفرنسي دفئا. ولذلك، ما من خطأ في التوجه نحوهذه العائلة العطرية التي تعكس أيضا درجات عالية من الهدوء.



فما رأيك بالتعرف معنا الى عدد من اجمل عطور اللافندر الجذابة ؟



Chanel Les Exclusifs De Chanel Boy: ماء العطر هذا من دار شانيل يعكس درجة عالية من الاحساس بالنظافة والفرادة.قارورة مخصصة للجنسين، وهي تحتوي على تركيبة آسرة من نغمات إبرة الراعي الورد، اللافندر، الجريب فروت، الطحلب، خشب الصندل.

Chanel Les Exclusifs De Chanel Boy



Jo Malone Amber & Lavender: تتمتع تركيبة ماء الكولون هذه من "جو مالون" ببعد دراماتيكي. قارورة مخصصة ايضا للجنسين، تجمع بين انتعاش الخزامى والوجه الغامض لنغمات الاخشاب الدافئة. كل ذلك بفضل احتوائها الى اللافندر، على العنبر الخشبي والبيتي غران.

Jo Malone Amber & Lavender



-Tom Ford Costa Azzurra : لا شك في ان قارورة ماء العطر من توم فورد هذه، تعكس درجة عالية من الكياسة. مستوحاة من أجواء الرفاه لجزيرة سردينيا الايطالية، قارورة تضم في ثناياها نغمات الطحالب البحرية والهيل واللافندر والليمون والعرعر، لترسم ما يشبه صورا لتلك الجزيرة الرائعة في البحر الأبيض المتوسط.

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Tom Ford Costa Azzurra



-Burberry Brit Rhythm : ماء تواليت من بيربيري، يحتوي على مزيج يحاكي السيدة المفعمة بالحياة. تلك التي تتمتع بروح ايجابية. عطر يعكس مزاجا يعشق الحياة. يحتوي على مقدمة بنغمات اللافندر مع نفحة مميزة من الفلفل الوردي والمسك.

Burberry Brit Rhythm



-Guerlain Mon Guerlain Eau de Parfum Florale: يحاكي هذا العطر الانوثة المعاصرة بفضل مزيج آسر يجمع بين نفحات اللافندر مع عبق الفانيليا والفاونيا ورائحة الياسمين. عطر راق، يفيض بالنعومة رغم انه يحاكي المرأة القوي والمقدامة والواثقة.

Guerlain Mon Guerlain Eau de Parfum Florale

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