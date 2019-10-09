أم تبيع طفلتها مقابل سيارة قديمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تمكنت سلطات ولاية كارولينا الشمالية، بالولايات المتحدة الأمريكية، من القبض على 3 أشخاص، بعد مزاعم بأن امرأة قامت ببيع طفلتها لأسرة مقابل سيارة قديمة.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” نقلا عن شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، فقد قامت أليس تود صاحبة الـ (45 عاما) بالتخلي عن ابنتها ذات العامين مقابل سيارة “بلايموث ليزر” طراز العام 1992، التي يملكها كل من تينا تشافيز (47 عاما) وفيسينو ميندوزا (53 عاما).

وفي يوليو الماضي، أدخلت الطفلة الرضيعة إلى المستشفى لمعاناتها من إصابات، الأمر الذي دفع المستشفى إلى فتح تحقيقا في إصابتها.

Advertisements

ووفقا لصحيفة “ليكسينغتون ذي ديسباتش”، قالت تشافيز للمحققين: في البداية، إنها والدة الطفلة، ثم غيرت قصتها وزعمت أنها والدة الطفلة بالتبني، لكنها لم تتمكن من إثبات صلتها بالرضيعة.. وتم وضع الطفلة الرضيعة تحت رعاية أحد أفراد الأسرة، وفي الأثناء شرعت السلطات بالتحقيق، وتبين من خلالها أن الأم البيولوجية للطفلة هي تود.

السلطات، في مقاطعة ديفيدسون بولاية كارولينا الشمالية، قالت: إن تود بدلت الطفلة بالسيارة.

وقالت الجارة لورا بول: إنها شاهدت تشافيز وروميرو مع الطفلة مرارا، موضحة “كنت أراهم على الشرفة، لقد كانت تعتني بالطفلة حقا”.

وتم اعتقال الأشخاص الثلاثة، ووجهت السلطات إليهم تهمة القيام بعملية بيع أو شراء أو تبادل غير قانونية لقاصر.. وحكم عليهم بالسجن بكفالة تصل إلى 50 ألف دولار، ومن المنتظر أن يمثلوا أمام المحكمة في الحادي والعشرين من أكتوبر.