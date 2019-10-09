رجل يورط عروسه في دفع تكاليف حفل الزفاف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ مواطن تايلاندي الجميع خلال حفل زفافه “الفاخر”، واختفى دون أن يدفع أي نقود من تكاليف الحفل، تاركا عروسه تتحمل جميع التكاليف.

وبحسب “روسيا اليوم” نقلا عن موقع Asia One، فإن العروس التايلندية دا (30 سنة) تعرفت في شهر مارس الماضي، برجل (50 سنة) قدم نفسه باسم نات، وأنه المدير العام لشركة غنية لها شركاء في هونغ كونغ، وطلب يدها للزواج في اليوم الثاني من تعارفهما.

في شهر أبريل تم تسجيل زواجهما رسميا، وأرسلت بطاقات الدعوة لجميع الأهل والأقارب والأصدقاء لحضور مراسم الزواج في فندق فخم بمحافظة بوريرام التايلندية.

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الرجل نظم الحفل الرائع في شهر مايو بحضور 10 أشخاص من جانب العريس، وخلال استقباله المدعوين أخبرهم بأن عليه السفر فورا إلى هونغ كونغ، واختفى ومعه صك حرره للعروس بمثابة مهر.

الرجل المحتال التقى مرة واحدة بأهل العروس خلال جنازة أحد أقاربها، وأخبرهم بأنه يعمل مستشارا لدى رئيس وزراء تايلند السابق تاكسين شيناواترا، أما لصاحب الفندق الذي أقيم فيه حفل الزفاف فادعى أنه يعمل طيارا بين تايلند وهونغ كونغ.

ووفقا لوالدة العروس، فقد بلغت تكاليف حفل الزواج 3.5 مليون بات تايلندي ما يعادل (114884 دولارا أمريكيا).

إدارة الفندق تقدمت بشكوى للقضاء ضد العروس، فيما طلبت الأخيرة مساعدة قانونية وقدمت طلبا للطلاق.