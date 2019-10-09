"القومي للمرأة" يستخرج الرقم القومي للسيدات بقرى الجيزة

استكمالا لحملة "بلدى أمانة"، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، عقد فرع المجلس بالجيزة ندوة للتعريف برسائل الحملة بقرية ميت رهينة، كما جرى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والفتيات بالقرية.
وفي نفس الإطار، وزعت بقرية أبو رواش بالجيزة بطاقات الرقم القومي على السيدات بمنازلهن وجرى تعريفهن برسائل الحملة وتوعيتهن بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر، بالإضافة إلى التوعية بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.
الجدير بالذكر أن السيدات أشرن إلى انخفاض أسعار كثير من السلع وأكدن دعمهن لبلدهن واستقرارها، الذي هو في الأساس استقرار لأمنهن وأمن أسرهن.
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