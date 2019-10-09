منها تقليل امتصاص الجهاز الهضمي للجلوكوز.. تعرف على فوائد الحلبة

الحلبة لها العديد من الفوائد للجسم، حيث تحتوي على عناصر كيميائية نباتية تسهم في السيطرة على نسبة السكر، وتساعد على تقليل الكولسترول الضار في الدم.

وتحتوى الحلبة على ألياف تساعد في تقليل امتصاص الجهاز الهضمي للجلوكوز، إلى جانب ذلك تحتوى الحلبة على حمض أميني يحفز إفراز البنكرياس للأنسولين.

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كما أن الحلبة غنية بمضادات الأكسدة القوية مثل البوليفينول والفلافونويد، التي تساعد على خفض مستوى الدهون الثلاثية والكولسترول في الجسم.

ووفقًا لما ذكره موقع "Daily Medical"، فإن تناول جرام من الحلبة يوميًا يعمل على تأخير تطور مرض السكري، وتزيد الحلبة من مستوى الأنسولين في الدم.