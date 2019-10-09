يحارب السرطان ويقوي العظام.. فوائد تناول حمص الشام 

مع اقتراب فصل الشتاء، يفضل الكثيرون تناول حمص الشام، لمذاقه المميز وقدرته على التدفئة سريعا، متجاهلين فوائده الصحية، لمختلف أعضاء الجسم.

وفيما يلي مجموعة من الفوائد الصحية لحمص الشام، خلال النقاط التالية، وفقا لما ذكره موقع"Medical news today" الطبي:-

1- لا بد أن يتناوله مرضى السكري عند اتباع الحمية الغذائية، لأنه يحتوي على كم هائل من الألياف المفيدة لهم، وينصح الأطباء بتناول ما بين 21 إلى 25 جراماً من الألياف يوميا للنساء.

2- يساعد في بناء العظام بصورة سليمة نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الحديد، والفوسفات، والكالسيوم، والزنك وفيتامين k

3- يؤدي تناوله لضبط معدلات ضغط الدم في جسم الإنسان.

Advertisements

4- يحتوي على الألياف، والبوتاسيوم، والفيتامين "C" و "B-6"، ما يؤدي لخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وتمتع القلب بصحة جيدة.

5- يتضمن عنصر السيلينيوم الذي يساعد في التخلص من المركبات السامة للسرطان، ويحسن من أداء إنزيمات الكبد و يقلل من معدل نمو الأورام.

6- ينظم حركة الجهاز الهضمي ويمنع من حدوث الإمساك، لأنه يحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان.