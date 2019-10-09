فوجئ جمهور كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، بأنها تتمنى تناول العشاء بصحبة الناشطة السويدية المناصرة لقضايا المناخ، جريتا تونبري.
ووصفت كارداشيان الشابة السويدية التي لم تتخطي الـ 15 عاما بـ "الشجاعة والمذهلة" وأنها تشاطرها مخاوفها بشأن تغير المناخ، والتي أعلنت عنه الشابة أمام زعماء العالم في افتتاح مؤتمر بالأمم المتحدة الشهر الماضي وأنهم سرقوا طفولتها بكلمات جوفاء.
وأضافت كارداشيان لوكالة "رويترز"، خلال زيارة إلى أرمينيا أن تونبري "فتاة مذهلة جسورة بها من الشجاعة ما يجعلها تقف أمام هؤلاء الكبار الذين يمكن أن يبثوا الرعب في النفوس.. نحتاج أن نكون بمثل هذا الانفتاح والصدق".
وأبدت أيضا رغبتها في التحدث مع والدي تونبري وفي أن تشاركها أفكارها باعتبارها من المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر كارداشيان تعلن رغبتها في تناول العشاء مع طفلة سويدية أحرجت زعماء العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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