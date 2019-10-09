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أعلنت الفنانة سوسن بدر، منذ قليل، عن مشاركتها في أحد دورات المكياج التي ستقام ما بين محافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك من خلال استعراض أحدث طرق المكياج على وجهها.
ونشرت صفحة سوسن بدر الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، موعد لدورتين تدريبيتين، ستمثل فيه الفنانة دور المودل لـ"ميكب أرتست".
وكتب مع المنشور الذي حدد مواعيد الدروس التدريبية "هوريكم كل طرق المكياج على العظيمة سوسن بدر بنفسها على المسرح".
وكتبت صفحة سوسن منشور آخر عن الكورس قالت من خلاله إن هذه الدورة جاءت لتلبية رغبة الجمهور: "إعلان مهم عن كلاس المكياج مع رشاد لتلبية رغبات الجميع".
من جهته، تفاعل جمهور سوسن بدر عبر منشوراتها عن الدورات التدريبية التي ستشارك فيها، فكتبت إحدى المتابعات "يا ريت كنت في مصر والله كنت حجزت"، بينما علقت أخرى: "أنا هحجز بسرعة مصر كلها نفسها تعرف مكياجك الجميل دا بتعمليه إزاي".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعجاب الجمهور بمكياجها.. سوسن بدر مودل لـ"ميكب أرتست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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