بـ"الصورة نفسها".. شقيقتا هنا الزاهد تنعيان طلعت زكريا: "أطيب وأحن أب"

بجمل مقتضبة تجمع بين المحبة والحزن، رثت فرح ونور الزاهد، شقيقتا الفنانة هنا الزاهد، الراحل طلعت زكريا، الذي تزوج من والدتهن لمدة تجاوزت الـ12 عاما، ورحل عن عالمنا مساء أمس، عقب صراع مع المرض.

قالت "فرح"، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك كنت لي أحن أب وأقوي سند، نرجو منكم الدعاء"، واضعة صورة له ببدلة زرقاء خلال إلقائه التحية.

واستعانت نور بالصورة نفسها، خلال تعزية الفنان الراحل، عبر "الإنستجرام"، معلقة باللغتين العربية والإنجليزية: "سأظل أتذكرك دائما وإلى الأبد"، مضيفة: "بحبك أوى يا أطيب وأحن أب في الدنيا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجو الدعاء".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع رثاء الشقيقتين، وسط مئات الآلاف من عبارات التعزية.

هنا الزاهد تنعى طلعت زكريا

فجر اليوم، نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها من عقد قرانها على الفنان أحمد فهمي، على موقع التواصل الاجتماعي المخصص لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعها بالفنان الراحل طلعت زكريا، وظهرت في هذه الصورة وهي تحتضنه.

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ونعت الزاهد الفنان الراحل طلعت زكريا، حيث علقت على الصورة بكلام مؤثر قائلة: "دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع حبيبي وسندي وأبويا، عايزة أقولك إنك هتدخل الجنة عشان ربيت 3 بنات كأنك أبوهم وأكتر، أنا معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك".

وأضافت الفنانة الشابة: "كنت دايمًا بتقولي إني هبقى حاجه كبيرة وبتشجعني، وكنت بتعيط من الفرحة يوم تخرجي، أنا عمري ما حسيت إنك مش أبويا اللي مخلفني، مش مصدقة إني مش هشوفك تاني، نفسي ترجع عشان أقولك إحنا قد إيه بنحبك، هتوحشني يا أحن إنسان في الدنيا"، واختتمت نعيها طالبة من متابعيها الدعاء لطلعت زكريا.

وفاة الفنان طلعت زكريا

وتوفي الفنان طلعت زكريا أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفى سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل أن يتم نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.