فيديو.. حنان مطاوع تكشف عن معنى اسم ابنتها أماليا: فرعوني

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن معنى اسم ابنتها أماليا، وذلك في لقائها مع برنامج ET بالعربي، وقالت إن "أماليا"، هو اسم فرعوني، ويعني الأميرة الصغيرة ابنة الملك.
وأضافت، "وأكيد الملك مش متجوز من عامة الشعب، لكن أنا من عامة الشعب وافتخر".
وتحدثت كذلك عن الأمومة كونها تنجب لأول مرة، وقالت عنها "طبعا شهر ونص عذاب، مفيش نوم، بس في متعة طبعا في النص، ربنا يخليهالي ويبارك في عمرها".
كما تحدثت حنان مطاوع على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة، عن الأمومة، حيث ظهرت بجسد نحيف للغاية وقالت إن ذلك بسبب الرضاعة الطبيعية، وذلك في فيديو نشرته الإعلامية بوسي شلبي.
وكانت حنان مطاوع قد أعلنت منذ ما يقرب من شهرين عن إنجابها مولودتها الأولة أماليا من زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني، وذلك بصورة نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام".
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