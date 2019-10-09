عبارة "خالي من السكر" على عبوات الأغذية "غير حقيقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية إن عبارة "قليل السكر" المدونة على عبوات الأطعمة والمشروبات تعني احتواء المنتج على 5 جرام من السكر لكل 100 جرام، بينما تعني عبارة "خالي من السكر" احتواء المنتج على 5ر0 جرام من السكر لكل 100 جرام.

وأضاف المركز أن عبارة "بدون إضافة السكر" لا تعني خلو المنتج من السكر؛ حيث إنه قد يحتوي على السكر في صورة فركتوز "سكر الفاكهة"، مشيرا إلى أن السكر يختبئ أيضا وراء مسميات أخرى مثل لاكتوز أو دكستروز أو مالتوز أو رافينوز.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الاستهلاك اليومي من السكر ينبغي ألا يزيد عن أكثر من 10% من إجمالي استهلاك الطاقة، أي 50 جرام من السكر بالنسبة لـ 2000 سعر حراري في اليوم، ما يعادل 10 إلى 12 ملعقة صغيرة.