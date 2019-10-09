هذا البلوفر لا غنى عنه في خزانتك الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعد البلوفر التريكو البيج قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية للمرأة العصرية؛ حيث إنه يناسب كل أنواع البشرة ويتناغم مع كل الألوان ليمنح المرأة إطلالة دافئة أنيقة.

وأوضحت مجلة "Elle" الألمانية أن البلوفر التريكو، الذي يتألق بدرجة بيج فاتحة، يغازل البشرة البرونزية، في حين يداعب البلوفر، الذي يكتسي بدرجة بيج داكنة، البشرة الشاحبة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن اللون البيج يتناغم مع كل الألوان كالأسود والوردي الصارخ، في حين تضفي عليه الحلي الذهبية بريقا متلألئا.