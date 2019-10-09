مُرصع بعبوات البيرة.. عروس ترتدي أغرب فستان زفاف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت عروس لحملة من السخرية بسبب فستان زفافها، بعما زينته بعبوات البيرة الفارغة

العروسان قررا الخروج عن المألوف تمامًا وإقامة حفل زفاف غير تقليدي، لكن حفل زفافهما أثار موجة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وواجها انتقادات من قبل العديد من الرواد.

والسبب في ذلك يرجع إلى أن “عبوات البيرة” كانت تعتبر عنصرًا أساسيًا في كافة التفاصيل المتعلقة بحفل الزفاف، حتى أن فستان العروس نفسه كان مغطى تقريبًا بعبوات الجعة الفارغة في مشهد غريب.

Advertisements

مجموعة من الصور الخاصة بحفل الزفاف، انتشرت بصورة مكثفة على الإنترنت، أظهرت العروس وهي تسير خلال مراسم عقد قرانها على ممر من صناديق البيرة التي وُضعت على الأرض بشكل عشوائي، وكذلك استبدلت باقة الزهور بمجموعة من عبوات الجعة الفارغة.

العروس، التي لم تتم الإشارة إلى هويتها أو إلى المكان الذي أقيم به حفل زفافها، كانت ترتدي فستانًا قصيرًا، لكن ذيل الفستان كان طويلًا ومغطى تمامًا بعبوات البيرة.. وليس ذلك فحسب، حيث أن كافة المتواجدين في حفل الزفاف كانوا يرتدون ملابس “كاجوال”، وحتى العريس نفسه.

عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا حفل الزفاف بأكمله وفستان العروس بشكل خاص، حتى أن إحدى الرواد علقت قائلة: “من الواضح أن الزوجين يعشقان البيرة أكثر من الحياة نفسها”؛ وقال آخر: “من المؤكد أنهما سيندمان على ذلك فيما بعد”، بحسب ما جاء في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويُعتقد أن ذلك الحفل قد أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.