تحدثت الفنانة شيرين رضا، على هامش مشاركتها في مهرجان مالمو للسينما العربية، عن علاقتها بزينة عاشور، زوجة الفنانة عمرو دياب، وكذلك عن علاقتها بدينا الشربيني، التي تجمعها بعمرو دياب، أحاديث عن علاقة عاطفية، وذلك في تصريحات نقلها برنامج ET بالعربي.
وقالت شيرين رضا، في هذا اللقاء، إنها تجمعها بدينا الشربيني علاقة صداقة، "انا ودينا صحاب من زمان، وهي حبيبتي".
بينما قالت عن علاقتها بالهضبة، "أنا وعمرو كنا متجوزين فمفيش أي حد فينا عنده ضغينة من التاني".
وأكملت حديثها عن زينة عاشور قائلة، "زينة دي عيلتي"، حيث تجمعها بشيرين رضا علاقة صداقة منذ زمن طويل.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. شيرين رضا عن علاقتها بزوجة عمرو دياب: "دي عيلتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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