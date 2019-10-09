صيحات حقائب وأحذية ربيع 2020 من أسبوع الموضة في ميلانو

بدأت تنجلي أمامنا أبرز اتجاهات وصيحات إكسسوارات الموسم المقبل من حقائب وأحذية جلدية فاخرة تحمل الدمغة الإيطالية، مع ظهور صيحات ربيع 2020 على منصات عروض الأزياء خلال أسبوع الموضة في ميلانو.

وإليكي أهم تلك الصيحات للحقائب والأحذية؛ لتختاري منها ما يلائمك من تصاميم لربيع وصيف 2020.

حقائب الميني Mini Bags

هي من أبرز ما رأيناه ضمن موضة حقائب الربيع القادم. وقد رصدناها بشكل علاقة مفاتيح أو معلّقة حول الرقبة، أو على الكتف لدى تودز Tod’s، وكذلك رصدناها بتصاميم عصرية متعددة لدى إمبوريو أرماني Emporio Armani.

وتفادي اعتماد الحقائب الصغيرة إذا كنتِ من ذوات الجسم الممتلئ، وذلك لعدم تناسق حجمها مع جسمك.

حقائب كلاتش Clutch Bags

وهي من أساسيات الإطلالة المسائية الراقية، سواء كانت سادة أو مزركشة بالتطريزات، وقد رصدناها أنيقة على منصة تودز Tod’s، وفرساتشي Versace.

ونسقيها مع أساور وخواتم وقلادات فاخرة مرصعة بالأحجار الكريمة؛ لإطلالة تشبه النجمات على السجادة الحمراء.

الحقائب الكبيرة Tote Bags

ويكثر استعمال الحقيبة كبيرة الحجم خلال أوقات النهار، وعادةً ما تكون ملوّنة. رأيناها ضمن مجموعات ربيع 2020 على منصات فرساتشي Versace، وفندي Fendi باللون الأخضر العصري.

واكبي صيحات الموضة من خلال تنسيق الحقيبة الكبيرة مع الكثير من الأساور متعددة التصاميم.. ولا تنسي أن ساعة الجلد هي الأجمل معها أثناء النهار.

أما بالنسبة لموضة أحذية ربيع 2020، فجاء أبرزها:

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الأحذية بالكعب العريض

عادت هذه الصيحة على منصات عروض ربيع 2020، بعد أن تميزت بها سبعينيات القرن الماضي. وقد رصدناها على الصنادل والأحذية المغلقة بشكل لوفر، لدى دار برادا Prada. كما جاءت مطبعة بالورود وحيوية لدى فندي Fendi.

وتجنبي الكعب العريض إذا كانت ساقاكِ غير نحيفتين، ولا تنتعلي حذاء بكعب منخفص عريض؛ لأن هذا سيجعلك تبدين سمينة.

الأحذية المطبعة

ومواكبةً موضة الأزياء المطبعة، ظهرت على المنصات لربيع 2020 الأحذية ذات الطبعات متعددة الأشكال والألوان. وقد رصدناها بقوة لدى موسكينو Moschino بألوان حيوية مرحة، وكذلك لدى إترو Etro من خلال هذا الصندل المميز.

وحاولي أن تنسقي الأحذية المطبعة مع إطلالة بأزياء ذات طبعة مشابهة لأسلوب عصري.

• أحذية الغلادييتر

تعود موضة أحذية الغلادييتر مع كل ربيع وصيف، مضفيةً على الإطلالة نوعاً من الأناقة البسيطة والمفعمة بالأنوثة.

ورصدناها على منصة إترو Etro، منسَّقة مع الفساتين وحتى الأطقم suit، إلا أنها ظهرت بكعب صغير على منصى فرساتشي Versace.

اعتمدي أحذية الغلادييتر، إذا كنتِ من عاشقات الإطلالة البوهيمية مع فستان منسدل جميل.

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