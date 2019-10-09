دقيق الشوفان.. وسيلة فعالة للتخلص من التجاعيد خلال 15 دقيقة بالمنزل

تصاب بعض الفتيات بالقلق عند ظهور خطوط في أنحاء متباينة في الوجه، معتقدين أنه يؤثر على جاذبيتهن، وسط البحث عن طرق طبيعية فعالة للتخلص من تلك التجاعيد.

وفيما يلي، طريقة تحضير ماسك "دقيق الشوفان والعسل"، الذي يساعد على محاربة التجاعيد وشد الوجه، وفقا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا":

مكونات دقيق الشوفان والعسل

- 3 ملاعق من دقيق الشوفان

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- 3 ملاعق من عسل النحل الأبيض.

طريقة تحضير دقيق الشوفان والعسل

خلط العسل ودقيق الشوفان، حتى الحصول على عجينة متماسكة، ثم توضع هذه العجينة على الوجه لمدة تتراوح بين 15 و 20 دقيقة، وتشطف بعد ذلك بالماء الدافئ، وتساعد هذه الخلطة على ترطيب البشرة، وتأخير أعراض الشيخوخة.