بينهم مصمم رقصات.. 4 قصص حب في حياة رانيا فريد شوقي

تميزت الفنانة رانيا فريد شوقي، بتنوعها في تقديم أدوار مختلفة في الدراما، وحظيت بمكانة خاصة في قلوب المشاهدين، فهي ابنة الراحل ملك الترسو، فريد شوقي، والتي اقتحمت الوسط الفني بعد تشجيع والدها الذي منحها القوة لدخول الوسط لأول مرة من خلال مسلسل "الماضي يعود الآن"، كما ظهرت للمرة الأولى على شاشة السينما من خلال فيلم "آه وآه من شربات".

ويحل اليوم 9 أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة رانيا فريد شوقي، ويُقدم هُن جوانب من حياتها العاطفية.

خطبتها من وليد السعيد

ارتبطت الفنانة رانيا فريد شوقي، بوليد السعيد، نجل المذيعة الراحلة أحلام شلبي، وكانت في الـ16 عامًا من عمرها، وحظي حفل خطبتها باهتمام إعلامي كبير، وتصدرت صور الخطبة صفحات الجرائد في ذلك الحين، وأقيم حفل الخطبة عام 1988، ولفت الحفل نظر الجميع، وحضره الكثير من الفنانين والنجوم، ولكن الخطبة، لم تدم لوقت قصير جدًا وسرعان ما انفصل الخطيبان.

زواجها من عاطف عوض

تزوجت رانيا للمرة الأولى من عاطف عوض، مصمم الرقصات، وهو نجل الفنان الراحل محمد عوض، وأنجبت منه طفلتيها، ملك وفريدة، ودام الزواج لمدة 8 سنوات، ولكن دبت الخلافات بينهما وحدث الانفصال.

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زواجها من مصطفى فهمي

تزوجت الفنانة رانيا فريد شوقي، من الفنان مصطفى فهمي، إذ بدأت علاقتهما بصداقة وطيدة، وتداولت الصحف حينها وجود علاقة بينهما، لكنهما لم يعلقا على الأمر حتى التأكد من مشاعرهما وتكليل قصة الحب بالزواج.

وأعلن الثنائي زواجهما في أحد المطاعم المطلة على النيل في القاهرة، والذي يمتلكه الفنان حسين فهمي، وأشرف حينها على تحضيرات حفل الزفاف بنفسه، خلال عام 2007، ولكنهما انفصلا عقب زواج استمر حوالي ثلاث سنوات، وعلى الرغم من عودتهما مجدداً عقب فترة قصيرة من الطلاق إلا أنهما تطلقا مرة أخرى عام 2012.

رجل الأعمال تامر الصراف

تزوجت رانيا للمرة الثالثة من تامر الصراف، المدير التجاري لإحدى شركات الدعاية والإعلان، بعد قصة حب قصيرة جمعت بينهما، وأقيم حفل الزفاف داخل منزل المخرجة عبير فريد شوقي، شقيقة رانيا، بمدينة دريم جنوب القاهرة، وذلك بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء بينهم الفنانة نهال عنبر والمطرب عصام كاريكا وشادي الفخراني.