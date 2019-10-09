فساتين زفاف فيكتور آند رولف لخريف 2020...تفاصيل بلوريّة أشبه بالثّلج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع ازدياد شعبية إقامة حفلات الزفاف في الطبيعة أو في الجزر الاستوائية، يبدو أنَّ مفهوم تصميم أزياء موسمية للعرائس أصبح أقلّ أهمية من الملابس الجاهزة، فمعظم النساء اللاتي يتزوجنَ في الخريف والشتاء يفعلنَ ذلك في وجهة استوائية.

ولهذا السّبب قدّمت علامة "فيكتور آند رولف" مجموعتها الجديدة لخريف 2020، والتي ستغري حتى العروس العاشقة للشاطئ، والمستوحاة من الثلوج والجليد، إذْ قام الثنائي فيكتور هورستنج ورولف سويرين، بتقديم الخامات والتفاصيل في شكلٍ "بلوري" بدلاً من التويد، على سبيل المثال ، تمّت تغطية سترة قصيرة الأكمام بشرائط من البلورات الكريستالية والخرز الأبيض ثلاثيّ الأبعاد الذي يشبه الجليد.

وظهر الخرز في مكانٍ آخر مثل الحواف الكثيفة، والتي أطلق عليها الثنائي اسم "فرو الكريستال"، وبرز أيضًا فستانٌ قصيرٌ مزينٌ بالخرز المعقّد وحبات اللؤلؤ الكبيرة أشبه بندفة الثلج، هذا الآخر يبدو كفستانِ الاستقبال المثالي لعروس الشتاء.

وغالبًا ما تختار العرائس تصاميم "فيكتور آند رولف" لصورها الظليّة الغنيّة بالزّخارف الإبداعيّة، ولكنْ هناك أيضًا طلبٌ كبيرٌ على فساتينها البسيطة المنحوتة، وقد قدّم الثنائي ضمن المجموعة تصاميم خالدة مثل فساتين الـ ballgowns، من الساتان، والتي تأتي بربطات بو عملاقة وورود مطويّة.

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كما تضمّنت المجموعة تصاميم بنمط الريترو الكلاسيكيّ، حيث كانت هناك إشارة إلى ستينيات القرن الماضي من خلال فستان قصير بياقة عنق عالية، بالإضافةِ إلى فستان قميص بأطراف غير متماثلة، والذي تمّ تصميمه على شكل كاب عصريّ من الساتان.