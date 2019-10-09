مجموعة إمبوريو أرماني لـ"ربيع 2020" من أسبوع الموضة في ميلان

كشفت إمبوريو أرماني Emporio Armani خلال أسبوع الموضة في ميلانو، عن مجموعتها لربيع 2020 , وسيطر اللون الرمادي بشكل واضح على المجموعة، مع وجود للعديد من ألوان الباستيل الهادئة المتنوعة .
وضمت التصميمات مجموعة كاملة من البدلات، حيث تنوعت بين الرسمية والعملية، إضافة إلى الفساتين العصرية المميزة والتنانير الواسعة, وجمعنا لكم بعض الصور لتصميمات مجموعة إمبوريو أرماني Emporio Armani لربيع 2020، شاهدوها.
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