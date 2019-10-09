أسباب تقلصات باطن الساق ومتى تستلزم استشارة الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تهاجم تقلصات باطن الساق بعض الأشخاص، خاصة ليلا. فما أسبابها؟ ومتى تستلزم استشارة الطبيب؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، قال المركز الألماني للتوعية الصحية إن تقلصات باطن الساق لها أسباب عدة، منها بذل مجهود بدني بشكل غير مألوف كالإفراط في ممارسة الرياضة مثلا.

وأضاف المركز أن تقلصات باطن الساق ترجع أيضا إلى نقص المغنيسيوم ونقص السوائل وقلة النوم والتعرق الشديد، بالإضافة إلى التدخين وشرب الخمر.

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وقد تكون تقلصات باطن الساق أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل المُليّنات والأدوية المدرة للبول وحاصرات بيتا وحبوب منع الحمل.

وقد تنذر تقلصات باطن الساق بمرض خطير مثل قصور الكلى أو اعتلال الأعصاب المتعدد أو مرض الشريان المحيطي أو التصلب الجانبي الضموري، والذي يقترن بضمور العضلات وتصلبها.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تقلصات باطن الساق، خاصة إذا كانت شديدة ومتكررة ومصحوبة بأعراض أخرى مثل الوخز أو الخدر.