هايلي بالدوين تستعرض "فستان أحلامها" من حفل زفافها على جاستن بيبر

واشنطن - لايف ستايل
نشرت هايلي بالدوين عروس جاستن بيبر أول صورة رسمية لفستان زفافها المرصع باللؤلؤ المزخرف، ووصفته بـ"الفستان الحلم".
المتزوجة من رجل أحلامها، بحسب ما وصفته من قبل، شاركت جمهورها بسلسلة من الصور لثوبها الدانتيل المزخرف باللؤلؤ.
بعد ظهورها على Instagram الإثنين، نشرت العروس صور من زفافها على جاستن بيبر الذي تم قبل أسبوع، وكتبت هايلي معلقة على الصور: "كان يوم الاثنين الماضي أكثر يوم مميز في حياتي".
وشكرعارضة أزياء Vogue مصمم ملابسها، فيرجيل أبلوه، على ابتكاره وكتبت: "شكرًا لك على جعل رؤيتي تخرج للحياة وخلق فستان أحلامي، أنت وفريق Off White الخاص بك لا يصدقون وأنا ممتنة للأبد لارتداء إبداعك الجميل".
أصبح المصمم الذي يتخذ من شيكاغو مقراً له - وهو الآن المدير الفني لملابس الرجال في Louis Vuitton - من المفضلين للمشاهير بعلامته التجارية Off-White.
كانت طرحة زفاف هايلي بالدوين التي بدت ومأنها حوالي 12 قدمًا ، تتضمن تلك العلامة المميزة: ''حتى يفرقنا الموت".
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