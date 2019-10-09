أب يسحق رضيعته أثناء نومه عن طريق الخطأ

سحق أب رضيعته التي تبلغ من العمر 3 أسابيع فقط عن طريق الخطأ، حيث انقلب عليها أثناء نومها بجواره.

وضع الأب المدعو "توم كومر"، رضيعته على سريرها المنفصل لتنام، لكنها بدأت تبكي، فوضعها في سريره بينه وبين زوجته، حيث كان جالسًا على السرير يلعب بهاتفه المحمول، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

Advertisements

وأضافت الصحيفة أن والدة الطفلة الرضيعة "ليديا لويز كومر" استيقظت لتجد ابنتها ميتة في السرير بعد أن انقلب عليها والدها "توم كومر"، البالغ وزنه 114 كيلوغرامًا، أثناء نومه في منزلهما بهانلي بمقاطعة ستافوردشاير وسط إنجلترا.

وأوضحت الأم "إيبوني جايد بيرسون"، أن زوجها تقلب أثناء نومه فسحق الطفلة.

وعلى الرغم من أن الطب الشرعي خلص إلى عدم وجود أدلة كافية ليقول إن وفاة الرضيعة ليديا كانت ناجمة عن الاختناق، فإنه أشار إلى المخاطر المرتبطة بنوم الصغار بين الوالدين على نفس الفراش، قائلًا إنه لا يوفر بيئة آمنة للطفل.