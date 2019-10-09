مواطن تايلندي ينظم حفل زفاف فاخر ويختفي.. والعروس تدفع التكاليف

نظم مواطن تايلندي حفل زفاف فاخر، واختفى بعد ذلك دون أن يدفع مليما واحدا، تاركا العروس تدفع جميع تكاليف الحفل.

وقال موقع "Asia One"، إن المواطنة التايلندية تدعى دا وتبلغ من العمر 30 سنة، وتعرفت في شهر مارس الماضي، برجل يبلغ من العمر 50 عاما قدم نفسه باسم نات، وبأنه يعمل مديرا عاما لشركة كبيرة ولها شركاء في هونج كونج، ولم يتأخر الرجل كثيرا، بل طلب يدها للزواج في اليوم الثاني من تعارفهما.

وبالفعل تم في شهر أبريل تسجيل زواجهما بشكل رسمي وأرسلت بطاقات دعوة حفل الزواج لجميع الأهل والأقارب والأصدقاء لحضور مراسم الزواج في فندق فخم بمحافظة بوريرام التايلندية، ونظم الحفل في شهر مايو بحضور 10 أشخاص من جانب العريس، وخلال استقباله المدعوين أخبرهم بأن عليه السفر فورا إلى هونج كونج، واختفى ومعه صك حرره للعروس بمثابة مهر، بحسب "روسيا اليوم".

وكان المحتال التقى مرة واحدة بأهل العروس خلال جنازة أحد أقاربها، وأخبرهم بأنه يعمل مستشارا لدى رئيس وزراء تايلند السابق تاكسين شيناواترا، أما لصاحب الفندق الذي أقيم فيه حفل الزفاف فادعى أنه يعمل طيارا بين تايلند وهونج كونج.

ووفقا لوالدة العروس، بلغت تكاليف حفل الزواج 3.5 مليون بات تايلندي ما يعادل 114,884 دولارا أمريكيا، وقدمت إدارة الفندق شكوى ضد العروس إلى القضاء، فيما طلبت الأخيرة مساعدة قانونية وقدمت طلبا للطلاق.