هكذا تحمين بشرتك من الجفاف في الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- أوردت مجلة "هاوس آرتست" الألمانية أن البشرة تقع فريسة للجفاف خلال فصلي الخريف والشتاء بفعل تغير درجات الحرارة بين البرودة في الخارج والدفء في الداخل. ولتجنب الإصابة بإكزيما الجفاف تنصح المجلة المعنية بالصحة باستعمال كريمات العناية يوميا، مع مراعاة أن تكون الكريمات غنية بالدهون ومواد الترطيب مثل اليوريا وحمض الهيالورونيك والجليسرين. كما ينبغي استعمال مستحضرات تنظيف البشرة اللطيفة بدلا من الصابون، الذي يحرم البشرة من الرطوبة ويتسبب في جفافها.

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