تضاعف عدد الأطفال المصابين بارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

كشفت دراسة أجرتها مجموعة من علماء جامعة أوكسفورد عن تضاعف عدد الأطفال المصابين بارتفاع في ضغط الدم مقارنة بعام 2000.

وأفادت الدراسة - التي نشرت نتائجها صحيفة ديلي ميل البريطانية - بأن 6 % من إجمالي عدد الأطفال حول العالم مصابين بارتفاع ضغط الدم مقارنة بـ 3 % عام 2000.

وأضافت الدراسة أن هذا العدد يزيد 6 أضعاف عن عدد المصابين في التسعينيات بين الأطفال والمراهقين، حيث كان يعاني 1 % منهم فقط بارتفاع في ضغط الدم.

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ووضع علماء جامعة أوكسفورد هذه النتائج بناء على ما توصلت إليه 47 دراسة كشفت عن ارتفاع عدد المصابين بهذا المرض بين الأطفال بما في من يبلغ من العمر 6 أعوام.

وتأتى هذه النتائج في ظل تفاقم مشكلة السمنة بين الأطفال على مستوى العالم نتيجة تناول وجبات غير صحية مما يؤدى لتعرضهم للعديد من المشاكل الصحية.

وأكدت الدراسة وجود علاقة قوية بين الزيادة في الوزن وارتفاع ضغط الدم، مشيرين إلى خطورة هذا المرض في ظل عدم معاناة الأطفال المرضي من أي أعراض مما يمكن أن يؤدى للإصابة بأزمات قلبية وسكتات دماغية.