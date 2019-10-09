ألقت الشرطة البنغالية القبض على مواطن بنغالي يُدعى "بابلوت موندل"، يبلغ من العمر 35 عامًا، حلق شعر زوجته بعد عثوره على شعرة في طعامه، وفق ما أعلنت الشرطة أمس الثلاثاء.
وحذّرت جماعات حقوقية من أن العنف الممارس على النساء يتصاعد في البلد، ونفّذت الشرطة عمليات دهم في قرية واقعة في منطقة جويبورهات، بعدما أبلغ قرويون الشرطة بالحادث، حسب موقع "البيان".
وقال شرطي يدعى شهريار خان في حديثه لوكالة "فرانس برس": "وجد الرجل شعرة بشرية على وجبة الأرز والحليب التي حضرتها له زوجته، فاستشاط غضبا وألقى باللوم عليها، ثم تناول شفرة وحلق شعر رأسها".
وأوضح خان أن السلطات وجّهت إلى بابلو تهمة "التسبب طوعًا في الأذى الحاد"، وهي جريمة يعاقب عليها في البلاد بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، وأيضا بـ"خدش حياء" الزوجة البالغة من العمر 23 عامًا.
وقال ناشطون إن الحادث يسلّط الضوء على العنف المتزايد الذي يمارس ضد النساء في بنغلادش رغم القوانين التي تحميهن من الاعتداءات الجسدية والجنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر عثر على شعرة في طعامه فعاقب زوجته بحلق شعرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.