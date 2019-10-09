عثر على شعرة في طعامه فعاقب زوجته بحلق شعرها

ألقت الشرطة البنغالية القبض على مواطن بنغالي يُدعى "بابلوت موندل"، يبلغ من العمر 35 عامًا، حلق شعر زوجته بعد عثوره على شعرة في طعامه، وفق ما أعلنت الشرطة أمس الثلاثاء.

وحذّرت جماعات حقوقية من أن العنف الممارس على النساء يتصاعد في البلد، ونفّذت الشرطة عمليات دهم في قرية واقعة في منطقة جويبورهات، بعدما أبلغ قرويون الشرطة بالحادث، حسب موقع "البيان".

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وقال شرطي يدعى شهريار خان في حديثه لوكالة "فرانس برس": "وجد الرجل شعرة بشرية على وجبة الأرز والحليب التي حضرتها له زوجته، فاستشاط غضبا وألقى باللوم عليها، ثم تناول شفرة وحلق شعر رأسها".

وأوضح خان أن السلطات وجّهت إلى بابلو تهمة "التسبب طوعًا في الأذى الحاد"، وهي جريمة يعاقب عليها في البلاد بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، وأيضا بـ"خدش حياء" الزوجة البالغة من العمر 23 عامًا.

وقال ناشطون إن الحادث يسلّط الضوء على العنف المتزايد الذي يمارس ضد النساء في بنغلادش رغم القوانين التي تحميهن من الاعتداءات الجسدية والجنسية.