هل يجوز إجبار الزوجة على المشاركة في نفقات المنزل.. "الإفتاء" تجيب

في سؤال ورد عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، تقول فيه السائلة: "هل يجب على الزوجة المشاركة في نفقات الأسرة؟".

وجاءت الإجابة على السؤال عبر الموقع الرسمي التي نشرتها الدار وحملت رقم 3175، أنه من المقرر شرعًا أن نظام أموال الزوجين في الإسلام هو نظام الانفصال المطلق واستقلال ذمة كل منهما ماليًا عن الآخر، فالزوجة مستقلة تمامًا عن زوجها.

وبناء على ذلك ليس من حق الزوج مطالبة زوجته بضم مرتبها إلى مرتبه للإنفاق على المنزل، لأن من حقوق الزوجة الإنفاق عليها، وأن مشاركة الزوجة براتبها يكون ذلك برضاها وعن طيب خاطر منها وليس إجبارا.