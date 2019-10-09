8 معلومات عن نانسي بيلوسي التي قلبت موازين ترامب بطلبها عزله من منصبه

حالة من التراشق السياسي يعيشها المجتمع الأمريكي في الوقت الراهن بسبب سيدة استطاعت أن تقف في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، والتي دفعت الأول لشن هجوم حاد علىها.

هجوم ترامب على بيلوسي جاء من خلال تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقال فيها :"إن بيلوسي قد تكون مدانة بالخيانة بسبب، ما وصفه، بعلمها بتوصيف عضو ديمقراطي كبير لمكالمته الهاتفية مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي".

بداية التراشق جاءت بعدما أعلنت بيلوسي نهاية الشهر الماضي، فتح تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي، بالاستناد إلى عدد من الملفات خلال فترته الرئاسية وماضيه وأعماله، مؤكدة ضرورة تحميله المسؤولية وألا أحد فوق القانون.

وييستعرض "هن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن نانسي بيلوسي، حسب موقع CNN.

- سياسية تنتمي لعائلة إيطالية أمريكية ولدت عام 1940، وكانت الفتاة الوحيدة والأصغر من سبعة أشقاء.

- شغلت منصبها كرئيس مجلس النواب بالولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري.

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- هي المرأة الوحيدة التي تولت رئاسة مجلس النواب مرتين فالأولى كانت عام 2007 حتى 2011، لتصبح أول رئيس سابق يعود إلى المنصب منذ سام ريبورن في عام 1955.

- عملت بيلوسي رئيسة للأقلية الديمقراطية في مجلس النواب مرتين، الأولى من 2003 إلى 2007 ثم من عام 2011 إلى 2019.

- تقلدت منصب زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي، لتكون أول امرأة تقود حزبًا في الكونغرس.

- مثلت ولاية كاليفورنيا بالمجلس منذ عام 1987.

- انتخبت رئيسة لمجلس النواب بأغلبية 223 صوتاً .

- واحدة من بين 126 عضو ديموقراطي في مجلس النواب صوتوا ضد استخدام القوة في العراق في عام 2002.