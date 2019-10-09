البامية الويكا من الأطعمة التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير البامية الويكا، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة".

مقادير البامية الويكا

بامية

طماطم

مرقة لحمة

خل

ثوم

كزبرة جافة

سمنة

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ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير البامية الويكا

قومي بسلق البامية في المرقة.

ثم اضربي المرقة في الخلاط.

شوحي الثوم المفروم والكزبرة الجافة في السمن على النار.

أضيفي الطشة للبامية واتركيها لتغلي.

قلّبي الطماطم مع الخل والملح والفلفل الأسود.

ضعيها على النار لمدة دقيقتين وقدميها مع الويكا.