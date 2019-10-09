إيمي طلعت زكريا تنعي والدها: "حبيبي راح وخد روحي معاه"

نعت الفنانة إيمي طلعت زكريا والدها على مواقع "فيس بوك" و"إنستجرام"، بصورة تجمعهما معًا، وكلمات مؤثرة.

ونشرت إيمي صورة تجمعها بالفنان الراحل طلعت زكريا، على موقع التواصل الاجتماعي المخصص لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت في الصورة وهي تبتسم وتحتضنه.

وعلقت الفنانة على الصورة قائله: "مع السلامة يا نور عيني، أشوفك قريب في الجنة، قلبي بينزف من بعدك، ربنا يرحمك ويصبرني على فراق حضنك".

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كما نشرت إيمي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نعي لوالدها، حيث قالت: "حبيبي راح وخد روحي معاه، ربنا يرحمك يا حتة من قلبي".

وفاة الفنان طلعت زكريا

وتوفى الفنان طلعت زكريا الثلاثاء عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفى سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل أن يتم نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.