أعراض الإصابة بـ السكتة القلبية

السكتة القلبية من الأمراض الشائعة، الناتجة عن وقوع خلل مفاجئ في تدفق الدم إلى عضلة القلب، مسببا فقدان القدرة على الحركة، ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة، حال عدم اكتشافها مبكرًا.

وفيما يلي أعراض الإصابة بالسكتة القلبية، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، وموقع "mayo clinic".

- ظهور أعراض الصداع، من شعور بألم في الرأس ودوخة بدون سبب.

- الإصابة بعسر في الهضم، بالإضافة إلى الشعور بألم في البطن.

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- الإصابة بـ ضيق في التنفس.

- الإصابة بالدوار فجأة، بدون سبب واضح.

- خروج عرق بارد من جسم المريض.