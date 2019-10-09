الطفل آدم يلتحق بحضانة جديدة.. والدته: "فيها فرنساوي وجمباز"

قالت نجلاء إبراهيم، والدة الطفل آدم، الذي تم فصله من إحدى حضانات "إمبابة"، بسبب مرضه، وسقوط شعره، إن نجلها التحق بحضانة جديدة اليوم، بنفس المنطقة التي يسكن بها "إمبابة"، موضحة: "صحاب الحضانة رحبوا جدا بآدم، وتعاملوا بشكل كويس جدا".

وأضافت لـ"هن": "الحضانة الجديدة فيها فرنساوي ولغات، وجمباز، وأنشطة كتير هتنميه أكتر، وهو مبسوط بيها جدا، الحضانة كمان هتعمله حفلة استقبال".

ومن المقرر تقديم التحاليل والفحوصات الطبية، الأخيرة واللازمة للاطمئنان على صحة الطفل.

القصة الكاملة لقصة لـ آدم

والدة الطفل: "ابني عنده ميكروب في الدم"

وكانت والدة الطفل، قالت لـ"هن" إنه تم إبلاغها بقرار فصل ابنها من الحضانة عن طريق الـ"واتس آب": "المديرة بلغتني إنه مش هينفع ييجي تاني، لأنها خايفة عليه عشان مناعته ضعيفة، ولأن أولياء الأمور خايفين على ولادهم منه".

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وأضافت: "ابني كان عنده ميكروب في الدم، والعلاج خلى شعره يقع، لكن بقى كويس ومرضه مش معدي، كل الموضوع إنه محتاج وقت لحد ما شعره يرجع تاني طبيعي".

مديرة الحضانة تنفي حديث الأم: "الولد عنده سرطان"

من جهتها، قالت صباح إسماعيل، مديرة الحضانة، إن الأمر ليس كما يُشاع، ولكن اتخاذها القرار كان نتيجة لخوفها على الطفل، خاصة أن مناعته ضعيفة، مؤكدة: "الأم كانت مبلغانا إن الطفل كان عنده سرطان في الدم، والكيماوي وقعله شعره، وأنا عارفة إن السرطان مش مُعدي، لكن متأكدة إن حتى المتعافي منه بتكون مناعته ضعيفة".

وأوضحت لـ"هن": "المشكلة أكبر من الحضانة، تغيير الجو بيخلي التلاميذ يصابوا بالبرد، وفيروسات الأنفلونزا، وخفت على الولد يتعدي لأن مناعته مهما كانت فهي ضعيفة".

وتابعت: "أولياء الأمور فعلا اشتكوا، وفهمتهم إن مفيش ضرر على أولادهم من آدم، لكن في النهاية عملنا الصح، خوفًا على صحته هو وزمايله برضو".