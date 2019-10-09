تستعد السيدات حاليا لفصل الشتاء وأكثر ما يواجههن صعوبة هو كيفية غسل الأغطية السميكة كالبطاطين قبل الدخول في موجات الصقيع.

ويقدم "هُن" في التقرير التالي طريقة غسل البطاطين قبل الشتاء.

أولا المساحيق التي تستخدم في غسل البطاطين

- جيل غسيل الملابس اليدوي.

- ماء دافئ.

- معطر ملابس.

ثانيًا كيفية غسل البطاطين

- لا توجد صعوبة في غسل البطاطين في المنزل فالخطوات سهلة ولن تستغرق وقتا كبيرا فكل ما تحتاجينه هو أن تقومي بملء البانيو بالماء الدافئ، واحرصي على عدم ملئه كاملا بل لمنتصفه حتى يستوعب البطانية فقط.

- بعد ذلك قومي بوضع جيل غسل الملابس اليدوي، وتأكدي بأن نوع هذا الجيل خاص بالغسيل اليدوي أيضا، لأن جيل غسل الملابس الأتوماتيك يختلف عن اليدوي في الخواص.

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- تأكدي أيضاً من كون هذا الجيل يلائم خامة بطانيتك، وهذا من خلال الإرشادات التي تتواجد على التيكت الملصق بالبطانية من الداخل، فكل بطانية أو قطعة ملابس تحتوي على هذا التيكت الذي يوضح طريقة الغسل والتجفيف لعدم تلفها بسرعة.

- بعد التأكد من مناسبة نوع جيل الغسيل للبطانية قومي بوضع البطانية بالماء المضاف إليه الجيل، ثم اتركيها لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة.

- بعد مرور المدة المذكورة قومي بدعك البطانية بخفة، ومن الممكن أيضا أن تقومي بالسير على البطانية عدة مرات، في الغالب البطانية تكون نظيفة بينما فقط تحتاج إلى الدعك الخفيف لإخراج ما بها من غبار أو شوائب، أي أن الأمر لا يتطلب الدعك القوي لأنها لا تحتوي على بقع مثل الملابس.

- صفي البانيو من الماء المضاف إليه جيل الغسل واعصري البطانية حتى تخرج ما بها من مياه.

- أضيفي ماء نظيف مرة أخرى للبانيو واتركي البطانية حتى تخرج ما بها من صابون.

- بعد أن تتأكدي من خروج ما في البطانية من صابون صفي البانيو.

- اتركي البطانية قليلا على حافة البانيو حتى تنزل ما بها من ماء، ثم قومي بوضعها لفترة على أي كرسي أو أي حافة في المنزل.

- بعد أن تتأكدي من إنزال ما بها من ماء قومي بوضعها في البلكونة سواء على سورها أو على الحبل واتركيها حتى تجف.