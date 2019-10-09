نصائح لتنقية الكلى من السموم

تتمثل وظيفة الكلى في التخلص من السموم الموجودة في الجسم، وهناك بعض المشروبات التي تساعد على تنظيف الكلى منها كما ذكرها موقع "Daily Medical".

عصير الليمون

هو مشروب حمضي طبيعي، يساعد على الحماية من تكوين حصوات الكلى، ولتحضيره قم بعصر 4 – 5 حبات من الليمون مع ربع مقدرا من الماء البارد وقم بشربه، أو إن كنت تفضل المشروب الدافئ قم بعصر ربع إلى نصف ليمونة مع 8 أوقيات من الماء الدافئ يوميا.

عصير البنجر

يحتوى البنجر على مضادات الأكسدة، ويزيد من حموضة البول، ما يساعد على تنظيف فوسفات الكالسيوم، والتخلص من تراكم الستروفايت من الكلى، ويعزز من وظائف الكلى والتقليل من احتمالية الإصابة بحصوات الكلى.

Advertisements

عصير التوت البري

يساعد على مكافحة التهابات المسالك البولية، ويعتبر عصير التوت البري مفيد في التخلص من النسبة الزائدة من أكسالات الكالسيوم والتي تعتبر من المكونات الأساسية التي تشكل حصوات في الكلى.

وتعتبر ممارسة الرياضة وشرب الماء أمورا ضروريا لصحة الكليتين، ومن الأعشاب المفيدة لصحة الكلى البقدونس، شاي الذرة، الكركم والزنجبيل.