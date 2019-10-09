اكتشاف علاج جديد للسمنة كان يستخدم للشفاء من عسر الهضم

بعد سنوات من استخدامها كعلاج عسر الهضم، كشفت دراسة علمية حديثة إلى أن نبات "جنيديا جلوكا" هو الحل الأمثل للسمنة.

وتوصل الباحثون من خلال هذه الدراسة إلى أن هذه النبتة قادرة على تخفيض الوزن وعلاج المضاعفات المرتبطة بالسمنة، حسب التقرير الذي نشر عن الدراسة في مجلة "نيوترال بلاستيستي" سبتمبر الماضي.

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وأوضح التقرير أن هذه النبتة، يمكنها أن تقلل السمنة وتحسن الذاكرة وقدرات التعلم بشكل أسرع من الأدوية التقليدية الشائعة.

وتوصل الباحثون في جامعة كينياتا، بقيادة ويكليف ماكوري، أن صيادين كانوا يستخدمون هذه النبتة في تسميم الأسهم المعدة للصيد، حتى اكتشفوا أنه بإمكانها تخفيض الوزن وعلاج المضاعفات المرتبطة بالسمنة بعد تجربتها على الفئران في المختبر.

وكان الفريق قد جرب النبتة على 30 فأرا، ثم تم تغذية نصف الفئران على نظام غذائي غني بالدهون لمدة 6 أسابيع للحث على السمنة، فيما الآخر كان يتغذى على حمية الفئران العادية ولم يصاب بالسمنة.

وبعد 6 أسابيع، قاموا بتعريض الفئران التي تحتوي على نظام غذائي غني بالدهون إلى المستخلصات النباتية، بينما تعرضت الأخرى لعقار "أورليستات" الشهير في خفض الوزن.

وخلصت الدراسة إلى أن علاج الفئران بالمستخلص النباتي ساعد في انخفاض مستمر في السمنة مقارنة باستخدام عقار "أورليستات".