مصممة إكسسوار تدعم أبطال السرطان بقطع فنية: سأخصص ثمن بيعها لعلاجهم

الرغبة في تصحيح مفهوم ونظرة المجتمع تجاه أبطال السرطان دفعت مصممة الإكسسوار يسرا عبدالرحمن لتصميم مجموعة مميزة من الإكسسوار المستوحاة من الأبطال الحقيقيين لمرضى السرطان، تجسد فيها مدى معاناتهم وقوتهم في التغلب عليها من خلال مجموعتها التي أطلقت عليها اسم "أنتِ جميلة".

تقول يسرا، لـ"الوطن"، إن الفكرة بدأت في عام 2015، عندما شاهدت سيشن تصوير لمحاربة من أبطال مرضى السرطان بعد تماثل شفائها: "السيشن كان مبهج أوي وصحبته كانت زي القمر ومن شدة انبهاري بيه ما ركزتش لأول وهلة أن صاحبته من غير شعر، وهي كانت عاملة السيشن بمناسبة شفائها من مرض السرطان وكان شعرها متساقط تماما"، ومن هنا خاطرتها الفكرة لتصمم مجموعاتها الرائعة التي تطلقها في شهر أكتوبر من كل عام في محاولة منها لدعم مرضى السرطان على طريقتها الخاصة.

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تتابع يسرا حديثها بأنها صممت قطعة اكسسوار لشكل إحدى أبطال مرض السرطان وبدأت ترتديها وتتجول بها، فنالت إعجاب الكثير وبدأت تتلقى طلبات عديدة على هذه القطعة التي صممتها لنفسها وليست للبيع، فاقترح عليها زوجها أن تصمم مجموعة خاصة بدعم مرضى السرطان، وأعرضهم للبيع مقابل التبرع لأى جهة أو مستشفى تعالج السرطان فأصبح استلام القطعة مقترن بوصل تبرع لأى مؤسسة سرطانية، ولاقت الفكرة رواجا كبيرا، فبدأت تطلقها في شهر أكتوبر من كل عام.

وعن معايير اختيارها للتصميمات، أوضحت صاحبة الفكرة أن معظم التصميمات مستوحاة من الأبطال ذاتهم، حيث تقوم بالتواصل معهم ومعرفة أهم النقاط الفارقة في حياتهم لتدعم بها تصميماتها، وكانت أحد وأهم القطع التي قام بتنفيذها ولاقت إعجابا شديدا هي قطعة الدعم النفسي التي جسدت فيها رجلا قام بحلق شعره محتضنا زوجته وبيدها الكانولا، وأيضا القطعة التي جسدت إحدى بطلات السرطان ممسكة بيدها طبقا يحوي أهم الأكلات التي تقوي جهاز المناعة لدى مرضى السرطان.

وأضافت المصممة أن جميع تصميماتها كانت تحمل رسالة معينة واضحة وصريحة: "الفنان هو أكتر واحد يقدر يوصل الرسالة بشكل مباشر وصريح من خلال أسلوبه وطريقة تناوله للفكرة، باعتبار الفن أكتر حاجة بتوصل بسرعة للناس"