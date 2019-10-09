صورة سيلفي تتسبب في مصرع عروس وثلاثة من عائلتها

لقيت عروس وثلاثة من أفراد عائلتها مصرعهم أثناء التقاط صورة سيلفي، على سد بالهند، وكانت الهند سجلت أعلى نسبة من الحوادث القاتلة خلال التقاط الصور الذاتية.

وأفاد مصدر من الشرطة المحلية بالهند أن الضحايا 6 أشخاص كانوا يلتقطون صورا أعلى سد "بامبارو" بولاية "تاميل نادو" جنوب الهند، حسبما ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال المصدر: "كانوا يلتقطون صورا ذاتية عندما انزلقوا وسقطوا في المياه، أما العريس الذي كان يصورهم، فهو لم يسقط معهم ونجا".

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وقفر العريس بالمياه في محاولة لانقاذهم، ونجح في انقاذ إحدى السيدات، وغرق الآخرون، وفق ما نقلت وكالة "برس ترست أوف إنديا"، ومن بين الضحايا، تلميذ في الرابعة عشرة من العمر.

وكشفت دراسة أجراها باحثون في العام الماضي من معهد "إنديين إنستيتوت أوف ميدكل ساينسز"، أن 259 شخصا لقوا حتفهم حول العالم خلال التقاط صور سيلفي بين عامي 2011 و2017.

وسجلت الهند أعلى رقم في الدراسة، تليها روسيا ثم الولايات المتحدة فباكستان، ودفعت تلك الظاهرة السلطات بالهند إلى حظر التقاط الصور السيلفي في بعض المواقع التي اعتبروها من المناطق الخطرة.