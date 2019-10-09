ترتكز معظم الأكلات في المطبخ المصري على صلصة الطماطم، التي يلزمها وقت كافٍ لتحضيرها، ما يدفع البعض لتحضيرها مسبقا والاحتفاظ بها لحين الاستخدام، لذلك يقدم لكي موقع "هن" طرق تخزين صلصة الطماطم على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، كما جاءت على موقع سي بي سي سفرة.

هناك 3 طرق لتخزين صلصة الطماطم:

صلصة بدون تسبيكة

وفيها تُقشر الطماطم وتُضرب بالخلاط ثم تُصفى لإزالة باقي القشر والبذور منها.

نضع إناء على النار ونصب عصير الطماطم به، ونتركها على نار متوسطة حتى الغليان.

وعندما تبدأ الصلصة تتماسك، ويقل حجمها نرفعها من على النار ونتركها جانبا لتبرد.

ثم تُعبئ في أكياس التخزين ونضعها في الفريزر.

صلصة مسبكة

وفيها تُضرب الطماطم بالخلاط بعد تقشيرها، وتصفى جيدا.

ثم تُشوح مع بصل وثوم في الزيت أو السمن حتى الإصفرار ثم نضيف إليهم عصير الطماطم.

ونضيف إليها فلفل أسود، ونتركها حتى يصبح لونها داكن ذات قوام ثقيل.

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ثم نرفعها من على النار، ونتركها لتبرد، ونبدأ بتوزيعها في الأكياس ووضعها بالفريز.

صلصة المحشي

بعد عصر الطماطم بالخلاط وتصفيتها.

نشوح البصل المفروم في الزيت حتى الإصفرار، ونضيف إليه عصير الطماطم.

نتركها على النار حتى تتسبك ويثقل قوامها ثم نضيف إليها خضرة المحشي بعد تقطيعها إلى أجزاء صغيرة جدا.

في حال تخزين وتحضير كمية كبيرة من صلصة المحشي، يوضع لكل 5 كيلو من الطماطم كيلو بصل إضافة إلى 3 حزم من كل نوع من خضروات المحشي "شبت - كزبرة - بقدونس".

وفي حال تحضير المحشي "ني في ني" يضرب البصل مع الطماطم في الخلاط ثم يترك الخلاط على النار ليسبك ثم تضاف له خضرة المحشي.

-تترك الصلصة لتبرد ثم توزع في أكياس للتخزين، وتوضع في الفريزر، ويمكن حفظها لعدة أشهر.