"جوازة في حب الأهلي".. زفاف يتحول إلى مظاهرة :بنحبك يا بيبو

انتماؤه وحبه للنادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب ولاعبيه، دفع المطرب الشعبي المعروف في الصعيد حجاج الحلواني، بدندنة بعض الأغاني المتغزلة في "القلعة الحمراء"، خلال حفل زفاف أقيم مساء أمس الأول، في قرية طفنيس المطاعنة بمركز إسنا جنوب الأقصر، وسط تفاعل الحضور معهم.

فوجئ الكثير من الحضور في حفل الزفاف، بالمطرب الشعبي حجاج الحلواني يغني الأغنية الشهيرة "عمري ما أحب غير الأهلي" و"التالتة شمال" و"أهلاوي" ضمن الأغاني التي غناها في الفرح، فتفاعلوا معه وهللوا بأسماء "فايلر ومحمود الخطيب ورمضان صبحي"، ورفعوا أعلام الأهلي الحمراء ليتحول الفرح إلى مظاهرة حب للنادي.

لم يُبدِ العريس محمود عبدالجواد أي ضيق من غناء المطرب للأهلي، وتحول حفل زفافه إلى مظاهرة حب وتشجيع للأهلي، لكونه يشجع النادي الأهلي هو وعائلته وغالبية القرية حسب قوله: "بالعكس سعيد جداً لأن الناس كانت بتهتف وهي فرحانة كأنها خارجة من مباراة الأهلي كسبان فيها"، مؤكداً أن دعم الأهلي في كل وقت هو واجب على محبي النادى الحقيقيين: "واحد من صحابى اسمه محمد على وشهرته شيكا، كان حاضر الفرح وقتها، وطلب من المطرب يغنى للزمالك زى الأهلى فالمطرب رفض وقال له مش هغنى غير الأهلى".

ولفت "عبدالجواد" إلى أن أصدقاءه وجيرانه أحضروا أعلام الأهلي والشماريخ، فكان حفل الزفاف يشبه مدرجات التالتة شمال، خاصة مع ترديد المعازيم لهتافات "بنحبك يا بيبو" للدفاع عن محمود الخطيب ودعمه في الحملة الشرسة التي تعرّض لها خلال الفترة الماضية، حسب "عبدالجواد" الذى أكد أن شباب الصعيد على وعي ودراية بكل ما يحدث فى الوسط الرياضى.