يعد اللحم المشوي من أشهى الأكلات التي يفضلها الكثير، حضريه في منزلك دون عناء، وإليك نصائح اتبعيها لتتبيلة الشوي، بحسب الشيف الشربيني.

نصائح لتتبيلة الشوي

اختيار توابل الشوي بعناية، وعدم الاعتماد على مكونين فقط.

مقادير التتبيلة

بصل مفروم.

طماطم.

سكر.

خل.

ملح.

فلفل.

ثوم.

بهارات.

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روزماري.

زعتر.

زنجبيل.

جوزة الطيب.

كمون.

عصير ليمون.

فلفل حار.

فلفل أسود.

تبَِّلي اللحم بالمكونات السابقة، وامزجيهم جيدًا.

ضعيه يوما كاملا في الثلاجة قبل الشواء.