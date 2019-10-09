الامارات | «مهرجان الإسكندرية» يحتفي بإحسان عبدالقدوس و«مخرج الروائع»

شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان الإسكندرية» يحتفي بإحسان عبدالقدوس و«مخرج الروائع» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفي مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في دورته الجديدة، بمئوية ميلاد المخرج المصري الراحل حسن الإمام (1919-1988)، الملقب محلياً بـ«مخرج الروائع».

ويصدر المهرجان، الذي انطلق أمس ويستمر حتى 13 الجاري، كتاباً عن أعمال الفنان الراحل، كما ينظم ندوة عنه بمشاركة عدد من النقاد.

وقال رئيس المهرجان، الناقد الأمير أباظة، إن «حسن الإمام ظُلم كثيراً، خلال الفترة التي عاش فيها، من جانب النقاد والإعلام».

وأضاف: «أعمال حسن الإمام تحتاج إلى إعادة قراءة.. هذه القراءة الجديدة ستسلط الضوء على مدى عظمة وبراعة هذا المخرج الذي استحق عن جدارة لقب مخرج الروائع».

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وبجانب مئوية ميلاد حسن الإمام، يحتفي المهرجان أيضاً بمئوية ميلاد الكاتب إحسان عبدالقدوس ومئوية ميلاد المخرج عزالدين ذوالفقار.

ويعرض مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، هذا العام، 86 فيلماً من 30 دولة. ويشمل البرنامج أربع مسابقات رسمية، إضافة لبعض البرامج الموازية.

وتحل إسبانيا ضيف شرف الدورة الـ35، التي تكرم اثنين من السينمائيين الإسبان، هما الممثل هوغو سيلفا، والمخرج كولدو سيرا.

ومن مصر، يكرم المهرجان المخرج محمد فاضل، والممثل محمود قابيل، كما يكرم من الدول العربية المخرج التونسي رشيد فرشيو، والممثل اللبناني رفيق علي أحمد. وعلى المستوى العالمي يكرم الممثلة الفرنسية ناتالي باي. وتحمل دورة هذا العام من المهرجان اسم الممثلة المصرية نبيلة عبيد.