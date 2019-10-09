الامارات | «حبيب الصايغ».. شعار الموسم الجديد لـ «بيت شعر الفجيرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «حبيب الصايغ».. شعار الموسم الجديد لـ «بيت شعر الفجيرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن بيت الشعر في الفجيرة، التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، عن انطلاق موسمه الثقافي الجديد تحت شعار «حبيب الصايغ.. صوت الكلمة وصوْغ المعنى»، وذلك بتنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الشعرية التي ستحمل اسم الشاعر الراحل، وتستذكر عطاءه وتاريخه.

وقال رئيس الجمعية خالد الظنحاني إن «الموسم الثقافي لبيت الشعر في هذه الدورة سيحمل اسم الأديب الراحل حبيب الصايغ، تخليداً لاسمه وتكريماً لذكراه، واحتفاءً بما أثرى به الأدب والثقافة والصحافة العربية من فكرٍ وشعر على المستويين المحلي والعربي».

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وأضاف أن أنشطة الموسم الشعري ستكون بطابعٍ متجدد ومبتكر، إذ ستتنوع الفعاليات في طبيعتها وأماكنها بهدف إثراء الساحة الشعرية في الدولة، وتسليط الضوء على أهم الأسماء والموضوعات الشعرية، وتعزيز حضور الشعر في المشهدين الثقافيين المحلي والدولي. من جانبها، قالت مديرة بيت الشعر بالفجيرة، سليمة المزروعي، إن «برنامج الموسم الجديد سيحفل بالعديد من الأمسيات والندوات الشعرية التي خصصت للقراءات الشعرية في مختلف المناسبات، فضلاً عن إقامة حفل تكريم الشخصية الفائزة بوسام محمود درويش للشعر العربي الذي أُطلق العام الماضي»، مشيرةً إلى أن بيت الشعر سيشارك في فعاليات أيام الفجيرة الثقافية في لندن وبرلين خلال الأشهر المقبلة، كما سيواصل تكريم رواد الشعر الأوائل وداعمي المواهب الشعرية الإماراتية في الدولة من خلال مبادرة «شكراً معلمي».

خالد الظنحاني:

«أنشطة الموسم الشعري ستكون بطابعٍ متجدد ومبتكر».